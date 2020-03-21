بريق أمل وسط العاصفة…أول مريضة تتعافى من كورونا في “مودينا” الإيطالية جدة عمرها 95 سنة

تزامنًا مع التصاعد المرعب لحالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا القاتل في إيطاليا، عرضت الصحافة الإيطالية، اليوم ‏الجمعة، قصة تدب الكثير في الأمل في زمن الجائحة.

يتعلق الأمر بقصة أول حالة تشفى من الفيروس في إقليم “مودينا” الإيطالي، وهي جدة تقارب المائة عام من العمر.

“نونا سبيرانزا”، البالغة من العمر 95 عاما، وهي أول مريض يشفى بعد الإصابة بالفيروس في “مودينا”.

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وتحولت قصة “نونا سبيرانزا”، التي تداولتها الصحافة الإيطالية بكثافة، إلى منبع أمل للإقليم الذي تقطن فيه، ولإيطاليا كلها. ونالت لقب “الجدة الأمل”.

وأودى وباء كورونا المستجد بـ627 شخصا في إيطاليا، في الساعات الـ24 الأخيرة، في عدد قياسي جديد، يرفع حصيلة الوفيات إلى أكثر من 4000 في هذا البلد الأكثر تضررا في العالم، وفق ما أعلن الدفاع المدني، اليوم الجمعة.

وسجلت في منطقة لومبارديا، في شمال البلاد، 381 وفاة إضافية، فيما تم إحصاء ستة آلاف إصابة جديدة في أنحاء البلاد، في عدد غير مسبوق.