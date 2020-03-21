شكرا لقرائتكم خبر عن أول قرار من «ناسا» بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
وأبان رئيس الوكالة، جيم برايدنستاين، في تصريح له مساء أمس أن وكالة الفضاء ستغلق منشأة ميتشود في نيو أورلينز، حيث يبنى الصاروخ إضافة إلى مركز ستينيس الفضائي القريب.
وأفاد أن قرار الإغلاق لمركز ستينيس جاء بعد ارتفاع عدد حالات المصابة بكوفيد 19 في المجتمع المحيط به وعدد حالات الحجر الصحي المنزلي بين العاملين فيه، وتأكيد إصابة واحدة بين فريق العمل في ستينيس.
ولفت إلى أن الوكالة ستعلق مؤقتًا إنتاج الصاروخ ومركبات أوراين واختبارهما، وستباشر فرق من ناسا والمتعهدون إغلاقا منظما يبقي كل الأجهزة في حال سليمة حتى تمكنهم من استئناف العمل.
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