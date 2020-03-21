أردوغان يدعو إلى الصلاة في المنازل وعدم الخروج

دعا الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ الأتراك إلى "أداء العبادات في المنازل، وبعدم استقبال ضيوف قدر الإمكان، والالتزام بقواعد النظافة، وإبقاء مسافة قدر الإمكان عند التحدث"، مشدداً على "عدم الخروج من المنزل أبدا ما لم تكن هناك ضرورة لذلك"، مشيراً الى انه "نكافح بلا هوادة ضد ​فيروس كورونا​ الذي يؤثر بالغالب على المسنين والمصابين بأمراض مزمنة"، موضحاً أنه يجري العمل "ليلاً نهاراً من أجل تقليص تأثير عدوى الفيروس بين المواطنين إلى الحد الأدنى". هذا وأعلن ​وزير الصحة​ التركي فخر ​الدين​ قوجا عن "تسجيل 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة".

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