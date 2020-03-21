أعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في تصريح عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ان "إدارة الولايات المتحدة تبتهج وتتفاخر بقتل مواطنين إيرانيين في عيد نوروز، وهو عيد رأس سنتنا الجديدة، عبر مواصلتها سياسة العقوبات ضد إيران حتى في ظروف وباء كورونا".
ولفت ظريف الى ان "البيت الأبيض ينقل سياسته للضغوط القصوى إلى مستوى منقطع النظير من اللاإنسانية بما تحمله في طياتها من الازدراء التام بالحياة البشرية"، مبيناً ان "رسالة إيران إلى الولايات المتحدة هي "سياستكم سوف تجلب لكم العار الدائم، لكن إيران لن تستسلم".
كانت هذه تفاصيل خبر ظريف: اميركا تبتهج وتتفاخر بقتل مواطنين إيرانيين في عيد نوروز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.