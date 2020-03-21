ظريف: اميركا تبتهج وتتفاخر بقتل مواطنين إيرانيين في عيد نوروز

أعتبر وزير الخارجية ال​إيران​ي ​محمد جواد ظريف​، في تصريح عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، ان "إدارة ​الولايات المتحدة​ تبتهج وتتفاخر بقتل مواطنين إيرانيين في عيد نوروز، وهو عيد رأس سنتنا ​الجديدة​، عبر مواصلتها ​سياسة​ العقوبات ضد إيران حتى في ظروف وباء ​كورونا​".

ولفت ظريف الى ان "​البيت الأبيض​ ينقل سياسته للضغوط القصوى إلى مستوى منقطع النظير من اللاإنسانية بما تحمله في طياتها من الازدراء التام ب​الحياة​ البشرية"، مبيناً ان "رسالة إيران إلى الولايات المتحدة هي "سياستكم سوف تجلب لكم العار الدائم، لكن إيران لن تستسلم".