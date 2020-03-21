الصحة البرازيلية: وفاة 11 شخصا وإصابة 207 آخرين بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في البرازيل، أن عدد الوفيات بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 11 على الأقل بعد أن كان العدد سبعة أمس. وذكرت الوزارة أن عدد الإصابات بلغ 904 حالات مقارنة مع 621 الخميس. وتعد البرازيل حاليا هي أشد دول أمريكا اللاتينية تضررا من تفشي كورونا.
وكان قد حذر المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية مايك رايان، في مؤتمر صحفي، من أن التجمعات "قد تكون خطيرة جدا جدا جدا من حيث مكافحة التفشي"، مشدداً على "ضرورة الحد من مثل هذه التجمعات"، داعيا الناس في دول المنطقة إلى "اتباع تعليمات السلطات الخاصة بمكافحة التفشي".
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