روحاني للشعب الأميركي: طهران تتعرض لأقسى إرهاب اقتصادي أميركي في التاريخ

أعتبر الرئيس ال​إيران​ي ​حسن روحاني​، في رسالته الموجهة إلى الشعب الأميركي، ان "​طهران​ تتعرض لأقسى إرهاب اقتصادي أميركي في التاريخ، و​الإدارة الأميركية​ غير مستعدة للتخلي عن ​سياسة​ الضغوط القصوى وهي تناصر فيروس ​الكورونا​ عبر مواصلة العقوبات"، مشيراً الى ان ​الولايات المتحدة​ ومنذ انسحابها من ​الاتفاق النووي​ مع طهران في ايار 2018 "فرضت أكثر من مئة حزمة من العقوبات التي استهدفت النظام الاقتصادي والمالي لإيران، مما أدى إلى أضرار بمليارات الدولارات للشعب الإيراني وقلص من قدرات إيران على مكافحة الفيروس".

وحذر روحاني أن "أي سياسة قصيرة النظر وعدائية تهدف إلى إضعاف النظام الطبي في إيران وفرض قيود على مواردنا المالية في مكافحة الفيروس، ستكون لها تداعيات على مكافحة الوباء في بقية الدول".