أعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني، في رسالته الموجهة إلى الشعب الأميركي، ان "طهران تتعرض لأقسى إرهاب اقتصادي أميركي في التاريخ، والإدارة الأميركية غير مستعدة للتخلي عن سياسة الضغوط القصوى وهي تناصر فيروس الكورونا عبر مواصلة العقوبات"، مشيراً الى ان الولايات المتحدة ومنذ انسحابها من الاتفاق النووي مع طهران في ايار 2018 "فرضت أكثر من مئة حزمة من العقوبات التي استهدفت النظام الاقتصادي والمالي لإيران، مما أدى إلى أضرار بمليارات الدولارات للشعب الإيراني وقلص من قدرات إيران على مكافحة الفيروس".
وحذر روحاني أن "أي سياسة قصيرة النظر وعدائية تهدف إلى إضعاف النظام الطبي في إيران وفرض قيود على مواردنا المالية في مكافحة الفيروس، ستكون لها تداعيات على مكافحة الوباء في بقية الدول".
كانت هذه تفاصيل خبر روحاني للشعب الأميركي: طهران تتعرض لأقسى إرهاب اقتصادي أميركي في التاريخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.