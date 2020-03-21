بومبيو: المساعدات الإنسانية لإيران بضوء فيروس كورونا المستجد لا تخضع للعقوبات

أعلن وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​، أن "المساعدات الإنسانية ل​إيران​ في ضوء ​فيروس كورونا​ المستجد لا تخضع لل​عقوبات​، وأن ​أميركا​ مستعدة لتقديمها، وعلى كل ​العالم​ أن يعلم، أن المساعدات الإنسانية لإيران متاحة بشكل واسع النطاق، وليس هناك عقوبات ضد إيران، على ​الأدوية​ أو المساعدات الإنسانية".

ولفت يومبيو الى ان "​واشنطن​ تبذل كل ما في وسعها لضمان إمكانية تقديم مثل هذه المساعدات، وهي عرضت سابقا إرسال المساعدات، وهم لديهم مشكلة رهيبة هناك، ونريد أن تصل هذه المساعدات الإنسانية الطبية إلى الشعب الإيراني".

هذا وأعلن مستشار ​وزير الصحة​ الإيراني، علي رضا وهاب زاده، أن "عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد بات يقارب الـ 20 ألف مصاب في البلاد، بينما ارتفع عدد الوفيات على خلفية الإصابة إلى 1433."