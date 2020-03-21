رئيس الوزراء الباكستاني: يجب رفع العقوبات المالية عن إيران

أعتبر رئيس الوزراء الباكستاني ​عمران خان​، انه "يجب رفع ال​عقوبات​ المالية عن ​إيران​ حتى يتمكن هذا البلد الذي يعتبر من أكبر بؤر انتشار ​فيروس كورونا​ المستجد من مكافحة الوباء"، موضحاً انه "من الظلم أن تكون إيران تواجه وباء بهذا الحجم من جهة، وأن تكون عرضة لعقوبات دولية من جهة أخرى".

هذا وأعلن مستشار ​وزير الصحة​ الإيراني، علي رضا وهاب زادهأن "عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد بات يقارب الـ 20 ألف مصاب في البلاد، بينما يرتفع عدد الوفيات على خلفية الإصابة إلى 1433"، مشيراً الى انه "خلال الـ 24 ​الساعة​ الأخيرة تم تسجيل 1237 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل عدد المصابين الإجمالي إلى 19644، تعافى منهم 6745 شخصاً".