الدفاع الأميركية: اصابة عنصرين على الأقل بفيروس كورونا المستجد

اعلنت ​وزارة الدفاع الأميركية​، في بيان، أن "عنصرين على الأقل من كوادرها العاملين في مقرها مصابان ب​فيروس كورونا​ المستجد"، مشيرة الى ان "موظفاً عاملا في مكتب وكالة ​الصحة​ لوزارة الدفاع بولاية ​فيرجينيا​ خضع مؤخرا لفحص خاص بفيروس كورونا المستجد وأعطى الفحص نتائج إيجابية، وزار الاخير مقر ​البنتاغون​ للمرة الأخيرة يوم 16 اذار الحالي".

ولفتت الوزارة الى أنه "تم إطلاع كل الأشخاص الذين دخلوا في اتصالات مباشرة معه على الوضع، وتم الطلب منهم جميعا الالتزام بتعليمات مراكز مكافحة ​الأمراض​ و​الوقاية​ منها".