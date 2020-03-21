الدفاع الأميركية: اصابة عنصرين على الأقل بفيروس كورونا المستجد

اعلنت وزارة الدفاع الأميركية، في بيان، أن "عنصرين على الأقل من كوادرها العاملين في مقرها مصابان بفيروس كورونا المستجد"، مشيرة الى ان "موظفاً عاملا في مكتب وكالة الصحة لوزارة الدفاع بولاية فيرجينيا خضع مؤخرا لفحص خاص بفيروس كورونا المستجد وأعطى الفحص نتائج إيجابية، وزار الاخير مقر البنتاغون للمرة الأخيرة يوم 16 اذار الحالي".
ولفتت الوزارة الى أنه "تم إطلاع كل الأشخاص الذين دخلوا في اتصالات مباشرة معه على الوضع، وتم الطلب منهم جميعا الالتزام بتعليمات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها".
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