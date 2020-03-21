الصحة العراقية: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا الى 193 اصابة

نشرت وزارة الصحة العراقية، "مخططاً للموقف الوبائي لفيروس كورونا المستجد في عموم البلاد"، مشيرة الى ان "مجمل عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، بلغ لغاية اليوم 193 إصابة، وعدد الوفيات 14 فيما بلغ عدد حالات الشفاء 50 حالة"، موضحة انه "تم إجراء 61 فحصا في مختبر الصحة العامة المركزي، وبلغ عدد الإصابات الجديدة المسلجلة 15 حالة".
هذا وأعلن مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس ادهانوم، في وقت سابق، أن "عدد المصابين بفيروس "كورونا" في العالم تجاوز 210 ألف مصاب، وتوفي بسبب الفيروس أكثر من 9 ألاف شخص".
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