الصحة العراقية: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا الى 193 اصابة

نشرت ​وزارة الصحة العراقية​، "مخططاً للموقف الوبائي ل​فيروس كورونا​ المستجد في عموم البلاد"، مشيرة الى ان "مجمل عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "​كوفيد 19​"، بلغ لغاية اليوم 193 إصابة، وعدد الوفيات 14 فيما بلغ عدد ​حالات​ الشفاء 50 حالة"، موضحة انه "تم إجراء 61 فحصا في مختبر ​الصحة العامة​ المركزي، وبلغ عدد الإصابات ​الجديدة​ المسلجلة 15 حالة".

هذا وأعلن مدير ​منظمة الصحة العالمية​ تيدروس ادهانوم، في وقت سابق، أن "عدد المصابين بفيروس "كورونا" في العالم تجاوز 210 ألف مصاب، وتوفي بسبب الفيروس أكثر من 9 ألاف شخص".