خلية الأزمة حركة أمل إقليم بيروت: لالتزام المنازل

أكدت خلية الأزمة في ​حركة أمل​ - إقليم ​بيروت​ برئاسة المسؤول التنظيمي للاقليم محمد عباني، بعد اجتماع عقدته لمواكبة التدابير والإجراءات الوقائية ل​فيروس كورونا​ (covid-19) ونظرا للتطورات الحاصلة "التزام مضمون إعلان الحكومة التعبئة العامة، عبر القيام بحملات تدعو الى التزام المنازل وعدم الخروج منها".

وأكدت أيضا في بيان "قيام مكتبي ​الصحة​ والخدمات، بالتنسيق مع ​جمعية الرسالة للاسعاف الصحي​ والاخوة في المناطق والشعب كافة، بحملات تعقيم واسعة شملت دور العبادة والحسينيات والمكاتب والقاعات، والعديد من المحال التجارية والمنازل، وكذلك توزيع مساعدات عبارة عن مواد تعقيمية للأهالي والمحتاجين"، مشدداً على "الاستمرار في إطلاق حملات توعوية وتثقيفية، منعا لتفشي فيروس كورونا، وذلك عبر كل القنوات الممكنة عبر المكتب الإعلامي والإعلام الالكتروني: كل حسب نطاقه".

كما أكدت "القيام بمرافقة عناصر من شرطة البلديات بجولاتها التفقدية، تنفيذا للقرار الصادر بالإقفال التام، وذلك بالتنسيق مع مكتب الخدمات في ​حركة امل​"، معلنة "التنسيق المستمر بين خلية الأزمة في حركة أمل و​اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية​ في اطار تعقيم الشوارع والمحلات"، مشيرةً إلى "تشكيل لجان في المناطق كافة لمتابعة اوضاع الأهالي المحتاجين والوقوف عند متطلباتهم وإعداد دراسة حول العائلات الأكثر عوزا وتأمين المساعدات اللازمة لها عبر الجهات المعنية".

