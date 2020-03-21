أشارت بلدية الحلوسية الجنوبية - قضاء صور، أن نتيجة الفحص لأحد أبنائها البالغ من العمر 25 عاماً جاءت إيجابية.
وأفادت بلدية الحلوسية في بيان "ان نتيجة فحص الكورونا للسيد ع. ح. ق. في مستشفى بيروت الحكومي الجامعي جاءت إيجابية وتم نقله بواسطة فريق الصليب الاحمر متمنين له الشفاء، ونطلب من الذين تواصل معهم الإلتزام بالحجر المنزلي كما تم تبليغهم سابقاً. كما نطلب من اهالي بلدتنا الكرام الإلتزام المنزلي حرصاً على سلامتكم".
تجدر الإشارة إلى أنها الحالة الأولى المثبتة مخبرياً في تلك القرية.
كانت هذه تفاصيل خبر بلدية الحلوسية: تسجيل إصابة لشاب من البلدة وطلب من خالطوه الحجر الصحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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