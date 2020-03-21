تزحلق 8 سيارات في نفق المطار بسبب تسرب لمادة المازوت

أدى تسرب مادة ​المازوت​ في أنفاق ​المطار​ في بيروت إلى تزحلق وتصادم 8 سيارات، وقد اقتصرت الأضرار على الماديات، وحركة المرور ناشطة في المحلة.

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