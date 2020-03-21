وزارة الاتصالات توقف العمل بإجراءات دفع الجمرك والضريبة على الهواتف الداخلة من الخارج

اصدرت ​وزارة الاتصالات​ قراراً بوقف العمل بإجراءات دفع الرسوم الجمركية وضريبة TVA على الهواتف المحمولة الداخلة من الخارج. وأشارت الوزارة في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أنه و"مراعاة للظروف الراهنة وتنفيذا لقرار ​مجلس الوزراء​ المتعلق بإعلان التعبئة العامة لمواجهة ​فيروس كورونا​، ولحث المواطنين على البقاء في منازلهم والحد من تنقلاتهم، ‏سيتوقف العمل بإجراءات دفع الرسوم الجمركية وضريبة TVA على الهواتف المحمولة الداخلة من الخارج الى ​لبنان​ للاستعمال الشخصي، ولن يتم إيقاف أي جهاز عن الشبكة الخليوية بسبب عدم دفع الرسوم على هذه الهواتف حتى إشعار آخر".

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