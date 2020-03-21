امن الدولة اقفلت عددا من المؤسسات المخالفة ومنعت التجمعات بقضاء عاليه

استمرت ​المديرية العامة لأمن الدولة​ باتخاذ الاجراءات في قضاء عالية تنفيذا للقرار الصادر عن ​مجلس الوزراء​ بالتعبئة العامة واتخاذ التدابير لمواجهة تفشي ​فيروس كورونا​، وعملت بتاريخ اليوم على اقفال عدد من المؤسسات المخالفة ومنع التجمعات، كما عملت على توقيف عدد من الصرافين الذين يعملون من دون ترخيص ويخالفون القوانين الصادرة حول تحديد سعر الصرف باشراف ​القضاء​ المختص.

وأعلنت المديرية العامة لأمن الدولة في وقت سابق أن عناصرها جالوا في العديد من المناطق اللبنانية لتأكيد تنفيذ قرار الحكومة اللبنانية بالتعبئة العامة بسبب فيروس كورونا الذي حصد أرواح 4 أشخاص وإصابة أكثر من 166 شخصا على الأراضي اللبنانية.