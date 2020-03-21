بلدية الغازية عممت على اهالي البلدة الالتزام بمنازلهم وعدم الخروج

اكدت بلدية الغازية، في بيان اليوم، على أهالي وسكان البلدة "الالتزام بمنازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى"، وطلبت من "السوريين البقاء بمكان إقامتهم الحالية وتزويد اللجنة المؤلفة بكامل اسماء أفراد العائلة بغية التواصل معهم عند اي طارئ، ومنعهم من استقبال اي فرد أو عائلة جديدة سواء للزيارة أو للاقامة في هذه الظروف الصحية الصعبة".
واشار البيان الى ان البلدية "ستقوم بواسطة الشرطة والفرق المتطوعة على مراقبة كل احياء البلدة بغية عدم حدوث اي خرق للحجر الحاصل حاليا"، داعية الى ابلاغها "عن اي حالة من هذا النوع".
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