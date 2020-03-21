خلية أزمة رحبة-عكار تتخذ اجراءات بمواجهة كورونا وتطالب المواطنين الحجر

أكد رئيس ​بلدية رحبة​ رئيس ​اتحاد بلديات الجومة​ ​فادي بربر​ ان خلية الأزمة في رحبة باشرت اليوم عملها بمؤازرة الشرطة حيث تم ​قطع طريق​ رحبة ​تكريت​ نهائيا، وضبط مداخل البلدة والتأكد من غرض الزائرين، والتأكد من حرارة داخلي البلدة، وتعقيم عرباتهم إذا كان دخولهم مقبولا، ومنع دخول من لا عمل ضروري وملح له، وإقامة جولة مع مكبر الصوت تحذر من التجمعات والتجول دون مبرر بطلب من ​القوى الأمنية​.

على صعيد آخر تابعت الخلية بث التوجيهات الإعلامية، وحث المواطنين على التزام الحجر المنزلي وضرورة الابلاغ عن اية عوارض صحية.