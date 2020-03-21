فوج حرس بيروت وضع خطا ساخنا للابلاغ عن أي خرق لقرار التعبئة العامة

وضعت قيادة حرس ​مدينة بيروت​ رقم هاتف للخط الساخن 01442259 بتصرف أهالي بيروت وسكانها على مدار ال24 ساعة، للتبليغ عن المخالفين للقرار رقم 914/ب الصادر عن محافظ بيروت ​القاضي زياد شبيب​، وبناء على القرار رقم 1 تاريخ 15/3/2020 الصادر عن ​مجلس الوزراء​ بموجب المحضر رقم 11 المتعلق بإعلان التعبئة العامة لمواجهة انتشار ​فيروس كورونا​".

ودعت قيادة فوج الحرس المواطنين في بيروت إلى "عدم التردد بالاتصال المباشر بالخط الساخن المذكور، بغية العمل على متابعة أي بلاغ أو شكوى ومعالجتها بطريقة فعالة وسريعة".