فوج حرس بيروت وضع خطا ساخنا للابلاغ عن أي خرق لقرار التعبئة العامة

وضعت قيادة حرس مدينة بيروت رقم هاتف للخط الساخن 01442259 بتصرف أهالي بيروت وسكانها على مدار ال24 ساعة، للتبليغ عن المخالفين للقرار رقم 914/ب الصادر عن محافظ بيروت القاضي زياد شبيب، وبناء على القرار رقم 1 تاريخ 15/3/2020 الصادر عن مجلس الوزراء بموجب المحضر رقم 11 المتعلق بإعلان التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا".
ودعت قيادة فوج الحرس المواطنين في بيروت إلى "عدم التردد بالاتصال المباشر بالخط الساخن المذكور، بغية العمل على متابعة أي بلاغ أو شكوى ومعالجتها بطريقة فعالة وسريعة".
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