نفى محافظ ​بعلبك​ الهرمل ​بشير خضر​ الأحاديث عن عن وصول مجموعة من ​النازحين السوريين​ إلى بلدة "حوش سنيد" في قضاء بعلبك. وأشار محافظ ​بعلبك الهرمل​ بشير خضر في بيان، إلى أنه "بعد ورود معلومات عن وصول مجموعة من النازحين السوريين إلى بلدة "حوش سنيد" في قضاء بعلبك، قادمين من أحد المخيمات في عكار، بغية نقل مخيمهم إلى البلدة المذكورة، تواصلنا مع ​الأجهزة الأمنية​ للتأكد من صحة هذه المعلومات، وطلبنا اليها القيام بما يلزم في حال ثبوتها لجهة منع هذا الأمر، وإعادتهم من حيث أتوا، ولكن بعد التوجه إلى المكان ثبت عدم صحة المعلومات، ولا شيء يدعو إلى القلق".

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كانت هذه تفاصيل خبر خضر: لا صحة لنقل مخيم للنازحين من عكار إلى حوش سنيد بعلبك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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