توضيح من شركة ماتيليك في غرفين حول اسباب فتح معملها اليوم

اوضحت شركة "ماتيليك" في بلدة غرفين - ​قضاء جبيل​، ما ورد في ​وسائل الاعلام​ عن اقفال الشركة بالشمع الاحمر، وأسفت "لما ورد في بعض المواقع الإعلامية لجهة تحدي الشركة قرار التعبئة العامة التي أعلنها ​مجلس الوزراء​، كون هذا الأمر غير صحيح كليا".

وفي بيان لها، أشارت الشركة إلى أن "الصحيح فهو أن شركة ماتيليك ش.م.ل.، التي كما يعلم الجميع تصنع محولات كهربائية ضرورية من أجل حسن سير ​قطاع الكهرباء​، قررت، بناء على طلب ملح من قبل بعض شركات توزيع ​التيار الكهربائي​، وبعد تأمينها جميع مستلزمات الوقاية الصحية المطلوبة والتواصل مع الجهات الرسمية المعنية بهذا الخصوص، فتح معملها (الذي كان مقفلا) اليوم بالحد الأدنى من طاقته، وذلك فقط من أجل تلبية هذه الحاجات الضرورية، وتفاديا لعدم تمكن شركات توزيع الكهرباء من الإستمرار بتأمين حسن سير قطاع الكهرباء. مع العلم أن إصابة أي محول كهربائي مربوط بالشبكة بخلل ولا يتم إستبداله، فإنه يهدد بعتمة شاملة تصيب ما يقارب 250 منزلا، مما قد يشكل ضررا وخطرا كبيرا على المواطنين في هذه الظروف.

لذلك تتمنى الشركة عدم إطلاق الإتهامات غير المبررة التي لا ترتكز إلى وقائع حقيقية".