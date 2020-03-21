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النائب محمد سعد يطالب بسرعة توصيل الغاز الطبيعى لقرى وعزب كفر الدوار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم محمد سعد تمراز، بطلب مناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن توصيل الغاز الطبيعي على مستوى الجمهورية وخاصة مركز كفر الدوار والعديد من القرى والعزب المحرومة، للتخفيف عن كاهل المواطنين، وتمشيا مع خطة الحكومة في التوسع من توصيل الغاز الطبيعى ليشمل كافة القرى على صعيد المحافظات، خاصة في بعد تحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح عضو مجلس النواب بمحافظة البحيرة، أن هناك العديد من القرى بالمحافظة محرومة من خدمة توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، على الرغم من وجود بعضها متفق مع الإجراءات المتفق عليها، حيث تتمتع بخدمات الصرف الصحى الذى يعد من أهم الشروط المنصوص عليها لمد خطوط الغاز للمناطق الجديدة، مطالبا بضرورة توفير الاعتمادات المالية اللازمة لها وإدراجها ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى الجديد، على أن يكون هناك جدول زمنى للانتهاء من الأعمال، شريطة توفير الاعتمادات المالية بشكل عاجل.

وأشار عضو البرلمان، إلى أن القرى التي لم يتم توصيل خدمة الصرف الصحى لها لابد من التنسيق مع الوزارات المعنية بالخدمات والمرافق وبمجرد الانتهاء من الاعمال يتم البدء في توصيل خدمات الغاز الطبيعى لها على الفور، ولهذا لابد من توفير الاعتمادات والعمل في شكل منظومة متكاملة.

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يذكر أن حمدى عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، قال إنه تم توصيل الغاز الطبيعى لأكثر من مليون و200 ألف وحدة سكنية خلال عام 2018- 2019، مؤكدًا أن وزارة البترول وصلت خدمة الغاز طبيعى إلى 724 ألف وحدة سكنية من يوليو عام 2019 حتى يناير الماضى، مشيرا إلى أن معدل توصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية ارتفع وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

 

 

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