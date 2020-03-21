شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني يدعو لدعم إجراءات الحكومة لمواجهة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه النائب محمد السيد الحسيني، عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور بمحافظة القاهرة، عبر ”الخليج 365” مناشدة للمواطنين بالإلتزام بأهمية الإلتزام بالإرشادات الوقائية والأحترازية التي وجهت بها الحكومة، لمنع انتشار فيروس كورونا "كوفيد – 9"، وفي مقدمتها إلتزام المنازل وعدم النزول إلي للضروريات.

وقال الحسيني، في رسالته للمواطنين : " أنا نائب أمثل المناطق الشعبية الجميله التي لطالما تلتزم بكل ماهو يحقق الصالح العام، وأدعوكم اليوم للوقوف معا، فأننا أمام نواجه أزمة وجود فيروس كورونا الذي انتشر عالميا، والحكومة اتخذت إجراءات واسعة لحماية الشعب المصرى سواء بتعليق الدراسة أو خفض حجم العماله، وذلك من أجل تقليل التجمعات، لذا علينا التحرك في أضيق الحدود والنزول للضرورة القصوي للخروج من هذه المحنه".

وأضاف عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور قائلاً : " لسنا بصدد التهويل من حجم المشكلة، لكننا أيضا لا نريد التقليل من شأنها"، مشيرا إلي أن كثير من الدول تعاني من الإهمال في محاصرة فيروس كورنا، ولا نريد أن يكون هناك معاناه بسبب عدم الإلتزام.

وشدد الحسيني، علي أهمية التكاتف وعدم الانسياق وراء الشائعات التي تهدف لتصدير حالة من الأحباط، لاسيما أن الحكومة تتعامل بشفافية واضحة مع أزمة كورونا وتداعيتها، قائلاً : الحكومة قايمة بدورها، وطالما كلنا أيد واحدة ربنا هيكرمنا وهنعدي المرحلة بسلام.