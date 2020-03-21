شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بـ"المحامين" يعلق على مطالب الأعضاء بصرف إعانات لتضررهم من أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال صلاح سليمان عضو مجلس نقابة المحامين، إن أمر التعامل مع فيروس كورونا أمر خطير وأن التعامل مع هذا الأمر بالروح المصرية الفكاهيه خطر،موضحا أنه لا يوجد أغلى من الأرواح، موجها رسالة للمحامين والمواطنين قائلا:" قللوا الخروجات، ابتعدوا عن أماكن التجمعات، امنعوا نهائيا السلام بالأيدى والقبلات و يجب أن تتوقف العادات المصرية ، حافظوا على أنفسكم و بلدكم، المحامى قيادة طبيعية في مجتمعه ولابد أن يكون قدوة لمن حوله".

وعلق سليمان في تصريحات لـ"الخليج 365" على مطالب عدد من المحامين بصرف اعانات عاجلة لهم نظرا للضرر الذى وقع عليهم من تعطيل العمل بالمحاكم بسبب فيروس كورونا قائلا :" الصرف أو التعامل على أموال نقابة المحامين يحتاج الى استلام الخزينة بعد جردها و تشكيل هيئة المكتب و تجتمع و القرار بشأن هذا الأمر يحتاج الى اجتماع المجلس و المجلس عمره يوم واحد لم نأخذ راحة من مارسون الانتخابات ".

وكانت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين قد أعلنت عن فوز رجائى عطية بمنصب نقيب المحامين و فوز هشام لطفى و على الصغير وأسامة سالمان بعضوية مجلس النقابة عن الإدارات القانونية، ويحيى التونى وأحمد بسيونى ونبيل عبدالسلام ومحب المكاوى وحسين الجمال ومحمد الكسار ومحمد فزاع وعبد المجيد هارون بعضوية المجلس.

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كما أكدت اللجنة فوز كل من، أبو بكر ضوه وسيف النصر وسعيد عبد الخالق ومحمد عبد الوهاب وفاطمة الزهراء وعمر هريدى ومحمد نجيب وماجد حنا وإسماعيل طه ومحمود الداخلى ومجدى سخى وخالد أبو كراع ومحمد عبد العظيم كركاب وعبد الحفيظ الروبى وصلاح سليمان وسيد عبد الغنى وعيسى أبو عيسى بعضوية المجلس.

يذكر أنه كان يتنافس فى الانتخابات على منصب النقيب 18 مرشحًا و95 مرشحًا لعضوية مجلس النقابة عن استئناف القاهرة، و7 عن استئناف الإسكندرية و4 عن استئناف بنى سويف، و8 عن استئناف الإسماعيلية، و10 عن استئناف أسيوط و12 عن استئناف المنصورة و9 عن استئناف قنا و15 عن استئناف طنطا و16 الإدارات القانونية، ليكون إجمالى عدد المرشحين 194 مرشحًا.