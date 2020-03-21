شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني تركي: مواردنا لا تكفي لإنقاذ الاقتصاد مع تفشي كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب البرلماني عن حزب الخير التركي المعارض، ورئيس البنك المركزي التركي الأسبق، دورموش يلماز، إن الحكومة التركية ليس لديها أية موارد لإبقاء اقتصادها على قيد الحياة في مواجهة وباء كورونا المتفشي في البلاد.

ونقل موقع "تركيا الان" عن يلماز قوله :"بينما يجب علينا أن نحافظ على ملف الاقتصاد في ظل ما يشهده من مصاعب، يلزم أيضًا عدم خروج الناس من المنازل في ظل الأزمة الصحية التي نعيشها، هذان الموقفان متناقضان تمامًا،في هذه الحالة، يجب على الحكومة الحفاظ على العمالة من أجل الاقتصاد وحتى خلق فرص عمل جديدة"

وأضاف يلماز :"يوجد صندوق لإعانة العاطلين عن العمل، لكن لا توجد به أموال، كما يدعي مسئولو الصندوق بإن رصيده 130 مليار ليرة تركية، أوكد لكم أنه لا يوجد أية أموال في الصندوق" .

وذكر موقع تركيا الآن، أن شركة «Boyner» وشركة «YKM» والعديد من الشركات التركية، أعلنوا إغلاق متاجرهم بشكل مؤقت بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد، حيث وفقًا للأرقام الرسمية، انتشر فيروس كورونا الجديد بشكل سريع في تركيا، ووصل عدد حالات الإصابة إلى 191، كما فقد شخصان حياتهما بسبب الفيروس، ولهذا السبب أعلنت شركة «Boyner» وشركة «YKM» في تركيا، إغلاق جميع محلاتها فى تركيا بشكل مؤقت اعتبارًا 19 مارس 2020.

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وعقب شركة «Boyner»، أعلنت أكثر من 20 شركة و علامة تجارية، أنها أغلقت متاجرها بشكل مؤقت، وقالت شركة «Boyner» على حسابها الخاص بموقع تويتر: نظرًا لانتشار فيروس كورونا الجديد في العالم وبلدنا، فإننا نهتم بصحة ومخاوف عملائنا الكرام وجميع موظفينا وعائلاتهم وأحبائهم. وفي إطار مسؤوليتنا تجاة تباطؤ انتشار الفيروس، سنغلق جميع محلات شركة (Boyner) وشركة (YKM) في تركيا بشكل مؤقت اعتبارًا منذ 19 مارس 2020 مع الحفاظ على حساسيتنا المعتادة حول حقوق الموظف والعامل.