شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة كورونا تتصاعد فى أنقرة.. إعلان ارتفاع عدد الوفيات بالفيروس فى تركيا إلى 4 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد موقع تركيا الأن التابع للمعارضة التركية ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا الجديد في تركيا إلى 4 حالات، حسبما أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، ارتفاع عدد المصابين نحو 359 إصابة، بعدما تبين إيجابية فحوصات 168 شخصًا.

ووفقًا لما نقله الموقع التابع للمعارضة التركية، أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، أن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا الجديد وصل إلى 4 أشخاص في تركيا، بعد رحيل سيدة تبلغ من العمر 85 عامًا.

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ونشر قوجة بيانًا على حسابه الخاص بموقع «تويتر»، قائلًا «من بين 1981 اختبارًا الذين أُجريوا في الـ24 ساعة الماضية، كانت نتائج 168 منهم إيجابية. أي ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا التي كانت 191 إلى 359 إصابة. لقد فقدنا سيدة من مرضانا تبلغ من العمر 85 عامًا. وتم تقييم مريض مات من قبل على أنه مات بسبب فيروس كورونا الجديد. وبهذا فإن إجمالي وفياتنا، مع الأسف، 4 أشخاص.. زاد ألمنا، لكننا سننجح.

وفى وقت سابق كشفت منصة تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، بالفيديو، قصة أكبر صفقة بين أردوغان وإسرائيل لبيع الحدود التركية، قائلة: هل يمكن أن تصدق أن أردوغان قد قرر اهداء شركة اسرائيلية 216 ألف فدان على الحدود التركية ؟، وأن من أفشل الصفقة هى المعارضة ؟ وللقصة حكاية يجب أن تروى.

وأضافت المنصبة التابعة للمعارضة التركية، أنه فى عام 2005 طرحت الحكومة التركية مناقصة بهدف إزالة الألغام الموجودة على طول الحدود التركية السورية بمدن ماردين، وشيرناق، وشانلي أورفا، وغازي عنتاب، وهاتاي وكيليس بلغت 216 ألف فدان مقابل أن تحصل الشركة الفائزة بالمناقصة على حق انتفاع من استخدام الأرض بقيمة تتراوح بين 50 مليونًا حتى مليار دولار، ولمدة 4 سنوات، وكشفت المعارضة حينها أن إسرائيل قد فازت بمناقصة الألغام، وقالت الصحف التركية إن الحكومة تحقق أحلام إسرائيل بالأرض الموعودة لكن أردوغان أصر على إتمام المناقصةغير أن مجلس الدولة التركى ألغى التعديل نتيجة للاحتجاجات الشعبية التي استمرت لأيام بالشوارع التركية.