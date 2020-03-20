جهة فاس مكناس تتصدر عدد الإصابات بكورونا بـ19 حالة تليها “الرباط القنيطرة” بـ18

كشفت معطيات وزارة الصحة، ببوابتها الرسمية لفيروس كورونا المستجد بالمغرب “www.covidmaroc.ma”، عن توزيع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا بحسب الجهات، لتؤكد أن الإصابات الأكبر توجد بجهة فاس مكناس.

وتشير المعطيات إلا أنه حتى مساء اليوم الجمعة، ومن مجموع 77 حالة مؤكدة، توجد 19 إصابة بجهة فاس مكناس و18 حالة بجهة الرباط سلا القنيطرة، ثم 16 حالة بجهة الدار البيضاء سطات.

المعطيات ذاتها تشير إلى أن 7 حالات توجد بجهة مراكش آسفي ثم 6 حالات بجهة سوس ماسة، مقابل 5 حالات بجهة طنجة تطوان الحسيمة.

وبجهة الشرق، تم تسجيل 3 إصابات، وإصابتين بجهة بني ملال خنيفرة، ثم حالة واحدة لجهة كلميم واد نون.

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وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق اليوم الجمعة، تسجيل حالة وفاة واحدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى ثلاثة.

وكانت الوزارة، قد أعلنت، تماثل مواطنة مصابة بفيروس كورونا المستجد للشفاء، وهي حالة التعافي الثانية من الفيروس التي يتم تسجيلها بالمملكة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.