“اليوم 24” في رحلة مع القوات العمومية لحظة تفعيل حالة الطوارئ.. انطلق الحجر!- فيديو

فيديو: يونس الميموني

شرعت القوات العمومية اليوم الجمعة، بطنجة، في تفعيل قرار حالة الطوارئ الصحية في البلاد، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بعد تسجيل حالات إصابة بالجائحة في عدد من المدن المغربية.

ورافق طاقم “اليوم 24” عناصر القوات العمومية على متن سيارتهم، في رحلة جابت مختلف الأحياء والشوارع، إذ عاينت تدخلاتهم المختلفة لحث المواطنين على تنفيذ قرار وزارة الداخلية، حفاظا على سلامتهم.

وكانت وزارة الداخلية، قد أعلنت أمس الخميس، في بلاغ لها حالة طوارئ صحية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنات والمواطنين.

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وأوضح البلاغ ذاته، أن حالة الطوارئ الصحية ”لا تعني وقف عجلة الاقتصاد، ولكن اتخاذ تدابير استثنائية تستوجب الحد من حركة المواطنين، من خلال اشتراط مغادرة مقرات السكن باستصدار وثيقة رسمية لدى رجال وأعوان السلطة، وفق حالات معينة”.

وأضاف البلاغ، أنه يتعين على كل مواطنة ومواطن، التقيد وجوبا بهذه الإجراءات الإجبارية، تحت طائلة توقيع العقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي، مضيفا أن السلطات المحلية والقوات العمومية، من أمن وطني ودرك ملكي وقوات مساعدة، ستسهر على تفعيل إجراءات المراقبة، بكل حزم ومسؤولية، في حق أي شخص يتواجد بالشارع العام.