كورونا.. بوريطة يراسل البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية المعتمدة في المغرب

كجزء من التدابير التي اتخذتها الحكومة، منذ عدة أسابيع، من أجل السيطرة على الفيروس كورونا ووقف انتشاره، قالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إنها أرسلت اليوم ال مذكرة شفوية، الجمعة 20 مارس 2020، إلى البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية المعتمدة بالمغرب.

وقال المذكرة، إنه “من أجل السيطرة والحد من تفشي جائحة كورونا، اتخذت حكومة المملكة المغربية عددا من التدابير المتعلقة بالصحة العمومية، وتم الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية، ابتداء من اليوم الجمعة، على الساعة السادسة مساء، وبموجب هذا القرار، سيتم تقييد حركة الأشخاص بشكل عام وصارم، على مجموع التراب الوطني”.

وأوضح بوريطة، بأن أعضاء وأعوان البعثات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية المعتمدة بالمغرب، “مدعوون لملازمة بيوتهم وعدم مغادرتها، إلا في الحالات المنصوص عليها في القرارات والتدابير الجاري بها العمل”.

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وأوضحت المذكرة، أن رؤساء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية المعتمدة بالمملكة المغربية مدعوون إلى التقليص إلى أقصى حد، من عدد الموظفين المتواجدين في مقراتها.

ويتعين على الأعضاء المعينين من طرف رؤساء البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية والمنظمات الدولية المعتمدة بالمملكة المغربية، أن يكونوا حاملين لشهادة موقعة ومختومة من طرف رئيس البعثة أو المركز تثبت الحاجة للتنقل للإدلاء بها عند المراقبة من طرف أعوان القوة العمومية.

وشددت المذكرة، على أن أعضاء وأعوان البعثات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية المعتمدة بالمغرب، مدعوون إلى الالتزام بالقرارات والتدابير الجاري بها العمل.