على خطى الأوربيين.. بيضاويون يواجهون الحجر الصحي بالموسيقى من نوافذ بيوتهم- فيديو

خلق بيضاويون، ليلة أمس الخميس، جوا ترفيهيا عبر نوافذ منازلهم، وشرفاتها، عبر الاستماع للموسيقى، والتفاعل معها بشكل مشترك، وكان من بينهم مغني الراب طوطو.

ونشر طوطو على أنستغرام مقطع فيديو، ظهر فيه في شرفة منزله يرقص، ويغني مع موسيقى راي، تسمع في المكان، الذي يقطن فيه، ويتفاعل معها شباب من السكان، يواجهون ضرورة ملازمة المنازل، والحجر الصحي بالترفيه.

الخطوة، التي قام بها شباب من البيضاء، سبقهم إليها أوربيون، حيث يغني الإسبان، والإيطاليون من نوافذهم، ويخلقون أجواء مرح بينهم.

وطلب فنانون مغاربة من الجمهور ترديد النشيد الوطني بصوت واحد من النوافذ، والشرفات، يوم السبت المقبل، في الساعة العاشرة مساءً.