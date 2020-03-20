شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تعلن عن حالتي وفاة بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
وأعربت الوزارة عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفيين وتمنياتها الشفاء لجميع المصابين، مهيبةً بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضمانا لصحة وسلامة الجميع.
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