واشنطن تؤكد أن المساعدات الإنسانية لإيران في ضوء كورونا لا تخضع للعقوبات

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 20 مارس 2020
الخليج 365 - متابعات
أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم الجمعة، أن المساعدات الإنسانية لإيران في ضوء فيروس كورونا المستجد لا تخضع للعقوبات، وأن أمريكا مستعدة لتقديمها
وقال بومبيو للصحافيين: "على كل العالم أن يعلم، أن المساعدات الإنسانية لإيران متاحة بشكل واسع النطاق. وأنها لا تخضع للعقوبات، ليس هناك عقوبات ضد إيران، على الأدوية أو المساعدات الإنسانية".
وأضاف أن واشنطن تبذل كل ما في وسعها لضمان إمكانية تقديم مثل هذه المساعدات، وذكّر بأن واشنطن عرضت سابقا إرسال مساعدات إلى إيران.
وتابع بومبيو بالقول "لديهم مشكلة رهيبة هناك، ونريد أن تصل هذه المساعدات الإنسانية الطبية إلى الشعب الإيراني".
وأعلن مستشار وزير الصحة الإيراني، علي رضا وهاب زاده، اليوم الجمعة، أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد بات يقارب الـ 20 ألف مصاب في البلاد، بينما ارتفع عدد الوفيات على خلفية الإصابة إلى 1433.
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