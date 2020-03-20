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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر واشنطن تحمل النظام الإيراني مسؤولية انتشار كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 20 مارس 2020
الخليج 365 - متابعات
حمل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الجمعة، النظام الإيراني المسؤولية عن انتشار فيروس كورونا الجديد.
وقال بومبيو: إن النظام الإيراني يتحمل مسؤولية كبيرة في انتشار الفيروس، داعيا رعايا الولايات المتحدة في الخارج بالعودة إلى العودة للبلاد في أسرع وقت ممكن.
وارتفعت حصيلة وفيات كورونا في إيران، إلى 1433 وفاة بعد تسجيل 149 حالة جديدة خلال الساعات الـ24 الأخيرة.
وكان مسؤول بوزارة الصحة الإيرانية، أعلن الخميس أن فيروس كورونا الجديد يصيب 50 إيرانيا كل ساعة، بينما يقتل إيرانيا واحدًا كل 10 دقائق.
ودعا المتحدث باسم الوزارة الإيرانيين إلى أخذ هذه المعلومات بعين الاعتبار، وحثهم على اتخاذ القرار بوعي بشأن السفر والتنقل والزيارات في عيد النوروز.
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