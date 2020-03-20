عاجل| الصحة: ارتفاع عدد الحالات السلبية لفيروس كورونا لـ 60 وشفاء 39 حالة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة هو 285 حالة من ضمنهم 39 حالة تم شفاؤها، وخرجت من مستشفى العزل، و 8 حالات وفاة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الجمعة، أنه ارتفع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 60 حالة.