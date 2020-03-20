أعلنت عمدة العاصمة الأميركية واشنطن موريل باوزر عن أول حالة وفاة داخلها جراء فيروس كورونا المستجد. وحسبما ذكرته شبكة "سي إن إن" الأميركية، فقد أوضحت المسؤولة الأميركية أن من توفي رجل يبلغ من العمر 59 عاما، و قد نُقل للمستشفى منذ أيام بعد أن ظهرت عليه أعراض المرض كالحمى والسعال.
ودعت باوزر المواطنين إلى التعاون لمكافحة الفيروس قائلة إن "الجميع عليه القيام بدوره حتى نستطيع إيقاف الانتشار وحماية عائلاتنا وأصدقائنا وجيراننا".
وقد صنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا وباء عالمي.
كانت هذه تفاصيل خبر سلطات واشنطن تعلن عن أول حالة وفاة داخلها جراء فيروس كورونا المستجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.