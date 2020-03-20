سلطات واشنطن تعلن عن أول حالة وفاة داخلها جراء فيروس كورونا المستجد

أعلنت عمدة العاصمة الأميركية ​واشنطن​ موريل باوزر عن أول حالة وفاة داخلها جراء ​فيروس كورونا​ المستجد. وحسبما ذكرته شبكة "سي إن إن" الأميركية، فقد أوضحت المسؤولة الأميركية أن من توفي رجل يبلغ من العمر 59 عاما، و قد نُقل للمستشفى منذ أيام بعد أن ظهرت عليه أعراض المرض كالحمى والسعال.

ودعت باوزر المواطنين إلى التعاون لمكافحة الفيروس قائلة إن "الجميع عليه القيام بدوره حتى نستطيع إيقاف الانتشار وحماية عائلاتنا وأصدقائنا وجيراننا".

وقد صنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا وباء عالمي.