سلطات الإمارات تعلق دخول مواطني التعاون الخليجي حتى اعتماد آلية الفحص

أعلنت الخارجية الإماراتية، عن تعليق دخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي حتى اعتماد آلية الفحص المسبق الخاص بفيروس كورونا.
وذكرت وكالة "وام" الرسمية في البلاد أن وزارة الخارجية الإماراتية "أصدرت بيانا ملحقا بالبيان السابق حول تحديث إجراءات دخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي إلى الدولة قررت فيه تعليق دخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي إلى الدولة ابتداء من منتصف الليلة وحتى اعتماد آلية للفحص المسبق لفيروس كورونا".
وأعلنت الإمارات، في وقت سابق من اليوم، عن تحديث إجراءات دخول مواطني مجلس التعاون الخليجي إلى أراضيها في إطار الخطوات الاحترازية التي تتخذها لمواجهة فيروس كورونا. وأوضحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية أنه يتعين على مواطني دول المجلس الراغبين في الدخول للإمارات بعد بدء سريان القرار، الخضوع للفحص الطبي عند الوصول.
وحتى مساء اليوم رصدت في الإمارات 140 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، دون تسجيل أي حالات وفاة.
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