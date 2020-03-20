الصحة الفرنسية: تسجيل 78 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي

أفادت ​وزارة الصحة​ الفرنسية، بتسجيل 78 وفاة جديدة جراء ​فيروس كورونا​ في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية. وذكرت وزارة الصحة الفرنسية، في بيان، أن عدد الوفيات جراء الفيروس ارتفع في البلاد خلال اليوم الماضي من 372 إلى 450 حالة، وذلك بعد أن بلغت زيادة المتوفين حسب حصيلة مساء أمس الخميس 108 حالات، مشيرةً إلى أن العدد العام للإصابات بالعدوى ارتفع خلال اليوم بواقع 1617 حالة، حيث وصل إلى نقطة 12612 بعد أن كان على مستوى 10995. وأفادت وزارة الصحة الفرنسية بأن 1297 شخصا تعتبر حالاتهم حرجة وهم بحاجة إلى معدات طبية خاصة لاستمرار الحياة.

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