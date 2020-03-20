جمعية تجار بعلبك تدعو للإلتزام التام بالإقفال وعدم الخروج من المنازل

دعت جمعية تجار بعلبك الوسط التجاري وأصحاب المحلات في السوق التجاري الى الالتزام التام بالإقفال وعدم الخروج من المنازل لاننا نمر بوضع خطير جداً من تفشي مرض كورونا وما زال البعض يخرج من المنازل مخالف كل إجراءات الوقاية لذلك ندعو المعنيين ووزارة الصحة والجيش لأخذ أقصى العقوبات بحق كل من يخالف قرارات وتوجيهات وزارة الصحة، نظرا لما يعني ذلك من خطر كبير على جميع اهالي المنطقة.
وإذ نحيي الجيش اللبناني والقوى الأمنية على جهودها بضبط المخالفات التي تهدد الصحة العامة.
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