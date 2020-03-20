جمعية تجار بعلبك تدعو للإلتزام التام بالإقفال وعدم الخروج من المنازل

دعت ​جمعية تجار بعلبك​ الوسط التجاري وأصحاب المحلات في السوق التجاري الى الالتزام التام بالإقفال وعدم الخروج من المنازل لاننا نمر بوضع خطير جداً من تفشي مرض ​كورونا​ وما زال البعض يخرج من المنازل مخالف كل إجراءات ​الوقاية​ لذلك ندعو المعنيين و​وزارة الصحة​ والجيش لأخذ أقصى العقوبات بحق كل من يخالف قرارات وتوجيهات وزارة الصحة، نظرا لما يعني ذلك من خطر كبير على جميع اهالي المنطقة.

وإذ نحيي ​الجيش اللبناني​ و​القوى الأمنية​ على جهودها بضبط المخالفات التي تهدد ​الصحة العامة​.