علمت "​الخليج 365​" ان دوريّة من ​المديرية العامة لأمن الدولة​، قامت وتنفيذًا لقرار ​مجلس الوزراء​ اللبنانيّ بإقفال نادٍ رياضيًّ في جلّ الديب، ​قضاء المتن​ الشماليّ ، وذلك ضمن الخطّة لمواجهة تفشّي ​فيروس كورونا​ المستجدّ إضغط للمزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: أمن الدولة أقفلت ناديا رياضيا في جل الديب لمخالفته إجراءات الطوارىء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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