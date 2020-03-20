حتي اتصل بسفير بريطانيا شاكرا تخصيص 340000 جنيه استرليني لمساعدة لبنان

اتصل وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي بالسفير البريطاني كريس رامبلينغ، شاكرا اياه استجابة المملكة المتحدة لطلب السفير اللبناني في لندن تقديم مساعدة الى لبنان، وقد خصصت ثلاث مئة واربعين الف جنيه استرليني كمساعدة للبنان في مواجهة انتشار وباء الكورونا ، كما طلبت الى البنك الدولي إعادة برمجة اربعين مليون دولار اميركي للغاية نفسها.
وكانت وزارة الخارجية والمغتربين قد عممت الى بعثات لبنان الديبلوماسية طالبة منها السعي الى تأمين مساعدات طبية عاجلة للقطاع الصحي والطبي من مستشفيات ومختبرات وفرق الاسعاف والطوارئ، في اطار التعاون المشترك لمكافحة هذا الوباء الذي انتقل الى مرحلة دقيقة من الانتشار في لبنان والعالم، نظرا الى خطورة الانتشار المتسارع والمتزايد لفيروس كورونا المستجد الذي تم تصنيفه وباءً عالمياً بحسب منظمة الصحة العالمية، لا سيما أن القطاع الصحي والطبي في لبنان يعمل بأقصى طاقاته لمواجهة الفيروس المتفشي ويعاني من نقص كبير في الأدوية والمستلزمات الطبية التالية:
- Covid 19 PCR Test Kits.
- Protective Equipment: masks, gloves, gowns, goggles, eye shield.
- Equipment including ventilators
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