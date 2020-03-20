انطوان قسطنطين: بعد كلام السيد حسن الواضح فليعط المزايدون برهانهم أو يصمتوا

رأى مستشار رئيس التيار الوطني الحر أنطوان قسطنطين أنه بعد كلام امين عام حزب الله السيّد حسن نصرالله الواضح والمنطقي والهاديء، فليعطِ المشككون والمزوّرون والمخوّنون والمزايدون والكذبة حجتهم وبرهانهم والاّ فليصمتوا إلى الأبد.
وكان أمين عام حزب الله قد أكد عدم علم الحزب بمسار القضاء في قضية العميل عامر الفاخوري، مشيرا الى أن الحزب عندما سئل عن الملف أجاب باانه يرفض إطلاق سراح العميل، بسبب جرائمه، مشددا على أن حزب الله لن يسمح بعد الأن بتخوينه من قبل اصدقاء او حلفاء أو أي احد آخر.
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