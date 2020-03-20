النشرة: امن الدولة تقفل جميع المحلات في زحلة تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء بالتعبئة العامة

أفاد مراسل النشرة في زحلة عن "قيام مديرية البقاع الإقليمية في المديرية العامة لأمن الدولة بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بالتعبئة العامة في البلاد بإقفال جميع المحلات والمؤسسات التجارية والمهنية والكراجات غير المستثنات القرارات المذكورة اعلاه، واستكمالاً لتنفيذ القرار قام عناصر الأمن بإنهاء التجمعات التي تزيد عن شخصين، وعمدت على تفريقهم حتى أمام المنزل والسوبرماركات".
ولفت الى ان "العناصر داهمت مؤسسات الصرافة المخالفة لسعر صرف الدولار الذي حدده مصرف لبنان وجمعية الصرافين ب 2000 ليرة، وأوقفت شخصين إحداهما يمارس الصرافة بعد انتهاء صلاحية الترخيص".
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