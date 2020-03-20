ابو الحسن: كلنا وسط هذه المواجهة جنود نتساوى في معركة البقاء

أكد عضو اللقاء الديمقراطي النائب هادي ابو الحسن "اننا كلنا وسط هذه المواجهة جنود نتساوى في معركة البقاء وكل منا مسؤول عن أهله ومجتمعه ووطنه، والإنتصار في معركة النجاة يتوقف عليك وعليك".
وأشار في تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أنه "مع إقتراب المرحلة الرابعة فلنرفع منسوب الحيطة والوقاية والإنضباط كي لا نفقد السيطرة وتحل المأساة، ان القضاء على الوباء يحتاج الى الصبر فلا تضعفوا".
تجدر الإشارة إلى أنه بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا أكثر من 166 إصابة مؤكدة و4 حالات وفاة على الأراضي اللبنانية.
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