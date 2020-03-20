أشارت الوزيرة السابقة ​مي شدياق​ في تصريح لها باللغة العامية على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أنه "‏عن جد ما فهمت كيف طلع معه انو من الآن ورايح كل من سكت عن المعبر غير الشرعي الذي سلكته ​السفارة الاميركية​ لخروج الفاخوري صار لازم يسكتوا عن موضوع المعابر غير الشرعية، عذرا ولكن هذا المنطق لا يستقيم فانتم قبل سواكم طنّشتم على الأمر واستفقتم بعد انتهاء القصة"، قائلةً: "كفاكم استهبالاً لعقولنا".

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كانت هذه تفاصيل خبر شدياق: انتم قبل سواكم طنشتم على امر الفاخوري واستفقتم بعد انتهاء القصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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