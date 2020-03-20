دوريات لأمن الدولة على المحال التجارية والصيرفة في الشوف

قامت دورية تابعة للمديرية العامة لأمن الدولة - قضاء ​الشوف​ - انفاذا لقرارات ​مجلس الوزراء​ لجهة الالتزام بسعر صرف ​الدولار​ ، بجولة على محلات الصيرفة في المنطقة وألزمتهم بلصق تسعيرة بيع وشراء الدولار بشكل واضح. كما جالت على مختلف المحال التجارية للتأكد من الإلتزام بقرار الإقفال.

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