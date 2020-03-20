نصر الله: لا علم لنا بوجود صفقة خلف إطلاق الفاخوري وما نعلمه عدم وجود صفقة

كشف أمين عام ​حزب الله​ ​السيد حسن نصر الله​ انه "لا علم لنا بوجود صفقة خلف إطلاق العميل ​عامر الفاخوري​ وما نعلمه عدم وجود صفقة من الأساس"، مؤكداً أن "الحديث عن قضية العميل عامر الفاخوري تنطلق من احترامنا للرأي العام وهناك اخبار كاذبة وغير دقيقة وتشكيكات تطلق"، مؤكداً أن "جمهور ​المقاومة​ مستهدف للعمل على وعيه وبصيرته وثقته وهذا الامر معلوم، والعدو والخصم يقول نحن نريد ان نعمل على استهداف هذه الثقة".

واعتبر في كلمة تلفزيونية أنه "منذ اللحظة الأولى لصدور قرار اسقاط التهم عن الفاخوري واخلاء سبيله حصلت حملة عريضة على ​الثنائي الشيعي​ وهذا ما يدعوني الى مقاربة الموضوع من هذه الزاوية"، مؤكداً أن "الحديث عن صفقة بقضية الفاخوري، حزب الله لا علم له بوجود صفقة وما نعلمه هو عدم وجود صفقة"، مشيراً إلى أنه "منذ بداية اعتقال الفاخوري منذ 6 اشهر بدأت ضغوط اميركية قوية على الدولة ال​لبنان​ية لحل هذا الملف من اجل اطلاق سراح هذا العميل بلا قيد او شرط".

وشدد ​نصرالله​ على أنه "وجهت تهديدات مباشرة بوضع بعض الافراد على لائحة العقوبات وتوقيف المساعدات للجيش اللبنانية وفرض عقوبات اقتصادية ومنع دول العالم من تقديم المساعدات للدولة اللبنانية، وأن كل ما كان يعني الاميركيين ان الفاخوري مواطن اميركي حتى لو كان مجرم ويجب اطلاق سراحه والا، وقد مورست العديد من الضغوط على القضاة وهناك قضاة اصدروا قرار بمنع السفر وهناك قضاة خضعوا واصدروا قرار بإخلاء السبيل، و​القضاء اللبناني​ صمد 6 اشهر بوجه التهديدات الاميركية".

وأكد السيد نصرالله أن "بعض المسؤولين كان يفكر ماذا يمكن ان نعمل بقضية الفاخوري والبعض ناقش معنا ان الاميركي يهدد بعقوبات على البلاد ووقف المساعدات ونحن معنيين بهذا الملف بشكل اساسي ونحن قلنا ما يريده الاميركي هو امر خطير جداً"، مؤكداً أنه "نحن اصحاب القضية ولسنا جزءً حيادياً لذلك رفضنا اطلاق سراح الفاخوري، ولم نتعرض لأي صغوط من اي فريق سياسي لبناني بهذه القضية".

ولفت نصرالله إلى أنه "سألنا البعض انه إذا كان هناك ضغوط ل​إخلاء سبيل​ الفاخوري وانا كنت واضح مع كل من سأل ان قضية الفاخوري هي قضية وطنية والمطلوب موقف للله والأخرة ولا يجوز الخضوع للضغوط واتخاذ قررا من هذا النوع وكل قاضي كان سيصمد بهذه المعركة كان يجب علينا تقديم الحماية المطلوبة له"، موضحاً أنه "كنا على علم بعدم صدور قرار من هذا النوع بسبب ​الكورونا​ والتعطيل الاداري ولكن عند صدور القرار سمعت الخير من ​وسائل الاعلام​ واتصلت للإستفسار وقالوا يوجد جلسة عادية وجرى ما جرى، ومنذ اللحظة الاولى لانتشار خبر الفاخوري شن البعض حملة اعلامية واسعة ووزعت الاتهامات وكان للمقاومة ولحزب الله حظ وافر من الاتهامات الظالمة"، مشيراً إلى أنه "بعد قرار منع سفر الفاخوري حاول الاميركي تهريبه من المطار لكن الجهات الامنية رفضت ذلك، وقد رفضنا دائماً اسقاط التهم عن الفاخوري واصرينا دائماً على الحكم العادل وسعينا لإصدار الحكم انصافاً للمظلومين او بالحد الادنى عدم اطلاق سراحه لحين اصدار الحكم العادل".

وأشار السيد نصرالله إلى أننا "لم نكن على علم بجلسة هئية المحكمة التي اتخذت قرار اسقاط التهم عن الفاخوري ونحن نملك شجاعة ان نتحمل المسؤولية ونحن لسنا جبناء ولا نخاف الا من الله والثقة مع الجمهور تساعدنا بعرض الامور، وأن كل ما اثير مبني على شبهة وهي هل يمكن ان ​المحكمة العسكرية​ تأخذ قرار من هذا النوع من دون علم الثنائي الشعي ؟ انا اجزم ان ​حركة امل​ وحزب الله لا علم لهم بهذا القرار"، مشدداً على أن "الكثير من القرارات الصادرة عن المحكمة العسكرية لا علم لنا بها ولا نتدخل بها".

ولفت إلى أن "البعض اعتبر منذ الماضي ان الدولة بيد حزب الله والحكومة هي لحزب الله والقضاء لحزب الله والجيش لحزب الله وهل هذا معقول؟"، مشدداً على أن "الحكومة لم تكن في يوم من الايام هي لحزب الله، وحزب الله يعترض على بعض القرارات الصادرة عن الحكومة، فلا الدولة ولا مؤسساتها ولا رؤساؤها تابعون لحزب الله، ومن يصر على تحميلنا مسؤولية اطلاق سراح العميل الفاخوري يصر على البقاء في دائرة العدو والخصم". وتعليقاً على مطالبة الحزب من قبل البعض بالقيام ب​7 أيار​ لإستعادة فاخوري من ​السفارة الأميركية​، أكد نصرالله أن "7 ايار حدث لأن الحكومة اخذت قرار بنزع سلاح الاشارة وطلبت ذلك من الجيش تنفيذ ذلك بالقوة مما يؤدي الى صدام بين المقاومة والجيش وهذا الامر كان لمصلحة ​العدو الاسرائيلي​".

وسأل نصرالله: "هل كان المطلوب من حزل الله ان يقوم بفعل كمين للجيش اللبناني والقوى المولوجة حماية الفاخوري، وهل كان يجب على حزب الله اسقاط الطائرة التي كانت تقل الفاخوري فهل هذا الامر هو لمصلحة البلد والحكومة؟ وفي الظروف الاقتصادية والمالية ومشكلة البلد، هل صح ان نقوم بتسقيط الحكومة انتقاماً ممن لا علاقة له بعملية اطلاق سراح الفاخوري؟"، مؤكداً أن "حزب الله لا يعمل بالمزاج او بالانفعال ونحن حزب للمقاومة وحزب سياسي ولدينا قضية ورؤية ونظام اولويات ولدينا نقاش ودراسة والحزب لا يديره فرد ونحن نقاش وحين نجد مصلحة للشعب والمقاومة على فعل امر ما نقدم عليه بدون تردد".

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وأشار نصرالله إلى أنه "بدل توجيه الغضب على الاميركي الجلاد المعتدي على ​الدولة اللبنانية​ والكرامة والسيادة اللبناني يوجه الغضب الى الضحية، ويجب ان لا يغيب عن بال احد ان من هدد هي اميركي وهي من فرضت السيناريو على لبنان وهي التي اخرجته من معبر غير شرعي وجميع من سكتوا عن هذا المعبر لا يحق لهم الحديث عن المعابر غير الشرعية"، مؤكداً أن "الاميركي هو من هرب الفاخوري خلافاً للقانون والقضاء وتجاهل هذا الامر وكان حاضر ان يذهب بعيداً وهذه هي العنجية الاميركية، وهنا يجب ان نصب غضبنا قبل ان نصبها على الضعاف والضحايا وهذا له ما بعده"، معتبراً أن "​اميركا​ لا تهيمن على لبنان والدليل وجود قضاة لم يرضخوا للضغوط واصدروا احكام وكانت هذه القرارات شجاعة وليس صحيح ان نقول ان هذه الحادثة تثبت الهيمنة الاميركية على لبنان، على الرغم من أن الاميركي له نفوذ بمؤسسات الدولة اللبنانية وله افراد في لبنان واحياناً يقوم بتفعيل هذا النفوذ، حتى في زمن الادارة السورية".

وأكد أنه "يجب ان تتابع قضية الفاخوري قضائياً ويجب على القضاء عدم اعتبار ان القضية انتهت ويجب اعتبار الفاخوري هارب من العدالة، والمسؤولية لم تسقط بعد ويمكن ملاحقة الفاخوري ونحن نؤيد الدعوات التي طالبت بتشكيل لجنة تحقيق واضحة وشفافة، وأنه كان من الاشرف ان تقوم هيئة المحكمة العسكرية ان تستقيل ولا تأخذ قرار بإسقاط التهم ونحن لا نحكم عليهم لاننا لسنا مخولين لهذا الامر ويجب معرفة كيف حصل هذا الامر لانه يسبب اساءة كبيرة الى لبنان ويجب متابعته".

وشدد أنه "عندما تكون صديق لأحد ويحدث ما حدث، يجب الذهاب الى الصديق والاستفسار عن القضية والتفاصيل واذا كان لديه نصيحة فعليه ان ينصح ونحن نقبل من الاصدقاء وحلفائنا النصح في العلن ونقبل الانتقاد في العلن ونقبل الاقتراح في العلن والبعض يصل الى مرحلة ان يكون استاذ علينا ونحن نرضى بهذا"، مشيراً إلى أنه "يوجد حديّن ليسا مقبولين بتاتاً وهما التشكيك بالمقاومة والشتيمة والاهانة ونحن نقدم الدماء من اجل الكرامة ولا نقبل من الاصدقاء هذا الامر ولا نقبل شتيمة ويجب على الصديق المحافظة على احترام الصداقة والاخوة ومن يتجاوز حدود الصداقة فليخرج من الصداقة ومن يتجاوز هذين الحدين يجب اخراجه من دائرة الاصدقاء والاخوة ولا يجب التعاطي معه انه من العائلة واهل البيت".

وأوضح أنه "نحن تحملنا الاذى والاساءة ومن الأن فصاعداً نحن في حزب الله لا نقبل من صديق وحليف ان يتهم او يخون ويشكك بنا وأن يهين او يشتم وليخرج من صداقتنا، وهذه المقاومة اشرف وانزه واطهر مقاومة في العضر الحديث والبعض لديه نظريات ويريد من حزب الله مقاتلة اميركا ونحن نقاتلها فعلياً"، مؤكداً اعتزازه "بكل صديق واخ ونتصرف بمسؤولية وهذه المسؤولية ليست ما يقول عنا الناس وهي ما هو الشيء والعمل الذي قمنا به نستطيع ان نقف بين ايدي الله وان نجاوب عن الامر ويكون وجهنا ابيض"، وقال: "من نكد الدهر ان يأتي يوم أدافع فيه عن المقاومة يموضوع عميل اسرائيلي قاتل ومجرم".

وتحدث السيد نصرالله عن ​فيروس كورونا​ معتبراً أنه "يجب على الناس تتحمل مسؤولية يموضوع فيروس كورونا وعلى الجميع منع انتشار الفيروس وقلنا في الماضي انه لا مانع للحكومة اللبناني ان تتخذ ​حالة الطوارئ​ وانا تحدثت عن هذا الامر لأن البعض قال ان الحزب يمنع الحكومة، واذا قررت الحكومة انه يجب على المنطقة الفلانية والتي هي شيعية واردت عزلها فقوموا بعزلها ولا نريد تطبيق قاعدة 6 و 6 مكرر"، مشدداً على أننا "نحن شعب واحد ونعيش في بلد واحد ومن المعيب الحديث والتكلم بلغة طالئفية بموضوع فيروس الكورونا، وهذا يعني اننا لسنا بشر وليس لدينا مشاعر انسانية وكل طائفة تنظر للأخرى على انها ليست من البشرية ويوجد اناس تفكر هكذا وهذا الامر اخطر من الكورونا".

وأشار نصرالله إلى أننا "نؤيد الحكومة في اي قرار تتخذه بشأن عزل اي منطقة في حال كانت هناك مصلحة في ذلك، ونظراً للأوضاع الصعبة التي يعاني منها لبنان حالياً نحن ننوه بمبدأ التكافل الاجتماعي ومساعدة الاخرين، وعلينا ان تعبر نفسنا في حالة حرب وبالنسبة لحزب الله مستعدون لكل ما تطلبه ​وزارة الصحة​ والدولة اللبنانية، وحتى الآن هناك 20 الفاً من المنضوين في حزب الله يشاركون في المعركة مكافحة فيروس كورونا، واغلب من يذهب الى ​سوريا​ نقوم بإجراء فحوصات له لمنع نقل العدوى الى سوريا والعكس تماماً"، معتبراً أنه "بهذه الحرب يوجد جهة تتصرف بعنصرية وبلا اخلاقية وانسانية ويوجد 3 مناطق يتعرضون لهذا التصرف الا انساني واخلاقي والمنطقة هي ​قطاع غزة​ وهذا القطاع محاصر ولا تدخل اليه المساعدات اضافة الى ​اليمن​ والحصار المفروض على هذا البلد وفي ​ايران​ ايضاً الا يعتبر هذا الامر جرائم ضد الانسانية؟".

وأكد أنه "يوما بعد يوم يثبت ​ترامب​ انه عنصري وهو ليس من الجنس البشري وترامب من المخلوقات الفضائية فهو يريد لقاح خاص ب​أميركا​ واخر همه ما يحصل بشعوب العالم وما يعالنيه العالم ويريد تحقيق الاموال اضافة الى استثمار اللقاح ب​الانتخابات الاميركية​".