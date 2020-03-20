أبو فاضل: نصر الله لم يجزم بعدم وجود صفقة خارجية بموضوع العميل الاسرائيلي الفاخوري

علق الكاتب والمحلل السياسي المحامي ​جوزيف أبو فاضل، على كلمة الامين العام ل​حزب الله​ ​السيد حسن نصرالله​، معتبراً ان "الخطاب لا يحمل الكثير من التأويل فالسيد كان واضحاً، وجعل الامور مفتوحة بالشكل والمضمون على كل الاحتمالات، فهو لم يجزم بعدم وجود صفقة خارجية بموضوع العميل الاسرائيلي ​عامر الفاخوري​، بل ترك الباب مفتوحاً عندما أكد عدم علمه بصفقة معينة، مما يدل على عدة خطوط في خطابه، ووجب على المحللين وخاصة على مستشاري الوزراء ان لا يُطلوا علينا بتحليلاتهم وتعليقاتهم الخنفشارية التي يعتبرون خلالها انهم قد اصابوا الهدف".

ولفت ابو فاضل، الى ان "خطاب السيد نصرالله بموضوع عامر الفاخوري هو اميركي - اقليمي - ايراني بامتياز، ووجب علينا ان ننتظر ما ستؤول اليه التطورات السياسية الاقليمية والعربية في المنطقة، ف​اللبنانيون​ تعودوا على صراحة وبلاغة السيد نصر الله في كل الامور وخاصة في الامور المعقدة كقضية الاميركي عامر الفاخوري الذي افتخر الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ باسترداده من سجنه، وان يقرأ بين السطور في عز حملة ​الانتخابات الاميركية​ التي يخوضها الحزب الديمقراطي بوجه ترامب".