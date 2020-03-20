وحدة الاستجابة السريعة في صور تفعل غرفة عمليات والبلدية تمنع التجول

قامت وحدة الاستجابة السريعة في ​اتحاد بلديات قضاء صور​، بناء على قرار ​مجلس الوزراء​ القاضي بإعلان التعبئة العامة لمواجهة انتشار ​فيروس كورونا​، بتفعيل غرفة العمليات وعقد اجتماع طارئ للجمعيات التي تعنى بالإسعافات، وبعد عرض المستجدات وآليات العمل المتفق عليها وعلى تطبيقها وفقا للبروتكول الذي يحدد الأدوار والمهام، تم الاتفاق على ضرروة تنسيق الجهود والطلب الى خلايا الأزمات في البلديات تفعيل مهامهم وإبلاغ الوحدة في الاتحاد بكافة الإجراءات المتخذة لديهم وقد توجهت الوحدة بتوصية أساسية لسعادة محافظ ​الجنوب​ للتدخل الفوري في إلزام مستشفيات صور باستقبال الحالات المرضية العادية، بحيث انها تمتنع عن استقبال اي حالة مرضية عادية.

ودعت الوحدة جميع الافرقاء اعضاء الوحدة الى الاستعداد والجهوزية التامة تحسبا لأي طارئ وتلعن انها جاهزة على مدار ال 24 ساعة . وطلبت الى منسقى القرى التنبه لأي حالة يشتبه بها والإبلاغ عنها فورا كما شددت على البلديات التشدد في منع الاختلاط والعمل على تطبيق التعليمات الصارمة الصادرة عن مجلس الوزراء للحد من اثار انتشار هذا الوباء.

وقد أصدرت ​بلدية صور​ بياناً أكدت فيه أنه "خوفا من انتشار فيروس كورونا المستجد بالسرعة التي تصل لها باقي الدول ، تدعوكم بلدية صور إلى عدم تأجير منازلكم أو تقديمها لأي غريب قادم من خارج المنطقة، حفاظا على سلامتكم وسلامة أحبائكم للحد من انتشار فيروس كاورونا، ومن أجل تخطي هذه المرحلة بسلام . وخوفا من الإنتقال الى المرحلة الرابعة من تفشي الفيروس ، ندعوكم الى الالتزام بمنع التجول إلا عند الضرورة القصوى".