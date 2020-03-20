تعميم لمحافظ النبطية للافادة عن الاجراءات المتخذة لمكان اقامة النازحين

اصدر محافظ النبطية القاضي ​محمود المولى​ تعميما الى قائمقاميات ​بنت جبيل​، ​حاصبيا​ و​مرجعيون​ واتحادات بلديات ​الشقيف​ و​اقليم التفاح​ وبنت جبيل وجبل عامل و​الحاصباني​ و​العرقوب​ والقلعة والى مخاتير القرى التي لا يوجد فيها بلديات في ​قضاء النبطية​ طلب فيه ابلاغ البلديات إفادة المحافظة عن الاجراءات المتخذة على صعيد تجمعات واماكن اقامة ​النازحين السوريين​. ​​​​

وأتى في التعميم أنه "حفاظا على الصحة و​السلامة العامة​ وبهدف مواجهة انتشار ​فيروس كورونا​ المستجد وانسجاما مع توصيات لجنة متابعة التدابير والأجراءات الوقائية لفيروس كکورونا الخاص وفي اطار تنسيق الجهود بين مختلف الأفرقاء بهدف الحد من تفشي وانتشار فيروس كورونا على صعيد تجمعات واماكن أقامة النازحين السوريين (​مخيمات النازحين​ في حال وجودها)، لذلك يطلب اليكم ابلاغ البلديات واتحادات البلديات كل ضمن نطاقه افادتنا ضمن فترة اقل من اسبوعين من تاريخ هذا التعميم عن الاجراءات المتخذة على صعيد تجمعات واماكن اقامة النازحين السوريين المتواجدة ضمن نطاق البلدي في سبيل الحد من انتشار فيروس كورونا لتوزيع أدوات التعقيم والوقاية او Hygiene Kits او تنفيذ حملات تعقيم ورش وترشيد وغيرها من اجراءات".

وطلب الاعلام عن "الجهة الممولة سواء كانت البلدية أو اتحادات البلديات أو الجمعيات او المنظمات غير الحكومية المتواجدة على الأراضي اللبنانية بالإضافة إلى تزويدنا بجداول تضمن اعداد ارقام وأماكن تلك التجمعات ورفع تقارير دورية (يومية أو اسبوعية حسب ما تقتضيه الحاجة) بالتدابير والأجراءات المتخدة من أي جهة كانت بهذا الشأن إلى المحافظة".