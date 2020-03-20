كبارة يتمنى على المواطنين إلتزام منازلهم ويطالب بتأمين وسائل الصمود

تمنى النائب ​محمد كبارة​ في على أهالي ​طرابلس​ و​الشمال​ "إتخاذ أعلى درجات الحذر لمواجهة ​فيروس كورونا​ الذي بدأ يطرق أبوابنا ويصيب بعض إخواننا"، مشددا على "ضرورة إتباع كل الارشادات في مقدمها إلتزام المنازل وعدم الاختلاط".

وأشار في تصريح إلى أن "هذا الإجراء الوقائي يتطلب تحركا سريعا من قبل الحكومة لتأمين وسائل الصمود، اذ لا يجوز أن يتعطل المواطنون عن أعمالهم وأن يخضعوا لشروط التعبئة العامة التي أقرتها الحكومة، من دون تأمين مساعدات مالية وعينية، لذلك نطالب الحكومة أن تسارع الى تحريك ​وزارة الشؤون الاجتماعية​ و​الهيئة العليا للاغاثة​ والمؤسسات الرسمية الأخرى لتأمين مساعدات عاجلة للمواطنين سواء من خلال البلديات أو من خلال ​الجيش اللبناني​، خصوصا أن المواطنين يواجهون ضغط البقاء في المنازل وضغط الفقر والعوز، لذلك نخشى أن يؤدي هذا الضغط الى إنفجار قد لا يعلم أحد نتائجه الكارثية".