الصمد دعا الحكومة الى تحمل مسؤولياتها خلال فترة الحجر الصحي

أكد النائب ​جهاد الصمد​، أن "خطة التعبئة العامة التي أعلنتها الحكومة لمواجهة تفشي ​فيروس كورونا​ ليست كافية، نظرا لما يشوبها من نواقص وثغرات كبيرة، من شأنها أن تسمح للفيروس بالتفشي والإنتشار على نطاق واسع، مع ما يمثله ذلك من مخاطر على صحة المواطنين وسلامتهم".

ودعا الصمد الحكومة في بيان إلى "التشدد في تطبيق ​حظر التجول​ في المناطق اللبنانية كافة، والطلب من ​الجيش اللبناني​ و​قوى الأمن الداخلي​ القيام بهذه المهمة، رحمة بالناس وحفاظا على حياتهم، قبل أن تخرج الأمور عن السيطرة ويقع المحظور، لكن هذا الأمر يشترط أن تتحمل الحكومة مسؤولياتها والقيام بالدور المطلوب منها، عبر الهيئة العليا الإغاثة التي يجب عليها اليوم تأدية المهام المطلوبة منها أكثر من أي وقت مضى، عبر تأمين حصص غذائية والدواء والحاجيات الضرورية للمواطنين خلال فترة الحجر الصحي المنزلي، وتأمين متطلباتهم، خصوصا أن أغلبهم يعملون يوما بيوم لتأمين قوت يومهم، ويعيشون تحت خط الفقر".